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Türkiye’de yeni dönemin kapıları açıldı! Silahlar nerede toplanacak?

Türkiye’de yeni dönemin kapıları açıldı! Silahlar nerede toplanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.05.2025 16:38
Türkiye, PKK terör örgütüyle uzun yıllar süren mücadelenin ardından askeri, siyasi ve diplomatik adımlarla örgütün silah bırakmasını ve kendini feshetmesini sağladı. Akıllarda ise yanıtını arayan çok soru var. Süreç nasıl işleyecek, terör örgütü PKK silahları ne zaman ve ne şekilde bırakacak? Bu ve benzeri birçok sorunun yanıtı Perspektif'in yeni bölümünde.
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Türkiye’de yeni dönemin kapıları açıldı! Silahlar nerede toplanacak?
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