Türkiye’de suça sürüklenen çocuklar! Yeni nesil çeteler suça özendiren yapımlar

Giriş: 20.08.2025 10:56
Mattia Ahmet Minguzzi, İbrahim Oktugan ve son olarak da Hakan Çakır cinayeti. Son dönemde suça sürüklenen çocukların faili olduğu olaylar kamuoyunda büyük tepkilere yol açarken suça sürüklenen çocuklarla ilgili yeni bir düzenleme de gündemde. 15-18 yaş arası çocuklara uygulanan cezalarda çocuk "indirimi" oranının azaltılabileceği böylelikle cezada artırım sağlanabileceği değerlendiriliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Pınar Hacıbektaşoğlu değerlendirirken A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.
