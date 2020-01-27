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27.01.2020
Türkiye'de riskli alanlar nereler? Prof. Dr. Şerif Barış A Haber'e açıkladı
Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremden sonra gözler Doğu Anadolu Fay Hattı’na çevrildi. Uzun süredir sessiz olan fay hattının aktifleşmesi bölgedeki yeni depremleri tetikler mi? Riskli alanlar nereler? Bu soruların yanıtını A Haber yayınına katılan Prof. Dr. Şerif Barış verdi.
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