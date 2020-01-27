27 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.01.2020

Türkiye'de riskli alanlar nereler? Prof. Dr. Şerif Barış A Haber'e açıkladı

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremden sonra gözler Doğu Anadolu Fay Hattı’na çevrildi. Uzun süredir sessiz olan fay hattının aktifleşmesi bölgedeki yeni depremleri tetikler mi? Riskli alanlar nereler? Bu soruların yanıtını A Haber yayınına katılan Prof. Dr. Şerif Barış verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye'de riskli alanlar nereler?
Türkiye'de riskli alanlar nereler?
Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
Elazığ’da depremde yıkılan binalarla ilgili korkunç iddia
Elazığ’da depremde yıkılan binalarla ilgili korkunç iddia
Başkan Erdoğan'dan Gambiya'da flaş Libya açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Gambiya'da flaş Libya açıklaması
Drift atan ambulans sürücüsü hakkında karar!
Drift atan ambulans sürücüsü hakkında karar!
Türkiye onu konuşuyordu! Suriyeli Mahmud'un babası A Haber'e konuştu
Türkiye onu konuşuyordu! Suriyeli Mahmud'un babası A Haber'e konuştu
Adana'dan misafirliğe geldi depreme yakalandı!
Adana'dan misafirliğe geldi depreme yakalandı!
Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı
“Enkaz altında hayatta kalabilmenin yolu; sakinlik”
“Enkaz altında hayatta kalabilmenin yolu; sakinlik”
Ayrı deprem aynı acı! Basri Kara ve ‘ekmek dede’…
Ayrı deprem aynı acı! Basri Kara ve ‘ekmek dede’…
Anne yüreği seçim yapamadı!
Anne yüreği seçim yapamadı!
Depremin kahramanları A Haber'de! Türkiye size minnettar...
Depremin kahramanları A Haber'de! Türkiye size minnettar...
Daha Fazla Video Göster