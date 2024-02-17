Türkiye en çok dizi ihraç eden 3. ülke oldu! Türk dizilerine dünyadan yoğun ilgi

Ülkemizde dizilere olan rağbet oldukça fazla ancak bu ilgi ülkemizle sınırlı kalmıyor. Türkiye, Amerika ve İngiltere'den sonra en çok dizi ihraç eden ülke oldu. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan bilişim uzmanı Deniz Unay değerlendirdi.

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