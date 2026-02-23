Şehre Yakın Göç Beyli köyünde! Toprağın bereketini sofraya taşıyan eller

İstanbul Pendik'e bağlı Göçbeyli köyünde Ramazan ayının bereketi, hummalı bir hazırlıkla karşılanıyor. Şehrin yoğun temposundan uzak, doğayla iç içe bir yaşam süren köyün çalışkan kadınları, tarladan seraya, ocak başından sofraya uzanan bir telaşla, imece usulüyle asırlık gelenekleri yaşatıyor. Tamamen doğal ürünlerle hazırlanan yemekler, hem Ramazan sofralarını süsleyecek hem de bir ay boyunca kadınlara büyük kolaylık sağlayacak. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, samimiyetin ve bereketin birleştiği o anları A Haber seyircileri için kayda aldı.