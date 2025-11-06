06 Kasım 2025, Perşembe

Türkçe: Asya'nın yeni köprü dili | ANALİZ
Türkçe: Asya’nın yeni köprü dili | ANALİZ

Türkçe: Asya’nın yeni köprü dili | ANALİZ

Giriş: 06.11.2025 13:04
Asya-Pasifik'in kalbinde artık yeni bir ses yükseliyor: Türkçe... Tokyo'dan Pekin'e, Seul'den Kuala Lumpur'a kadar.. Bu ses bir dilin ötesinde, Türk milletinin tarihsel hafızasının, kültürel birikiminin ve stratejik vizyonunun yankısı. Yüzyıllar önce Orhun taşlarına kazınan kelimeler, bugün Asya'nın üniversitelerinde, sınıflarında yeniden hayat buluyor. Türkçe artık dünyada hızla yaygınlaşıyor; diplomasi masalarında, kampüslerde, ekranlarda ve kalplerde yer buluyor. Detaylar A Haber Araştırma Planlama Servisi'mizin hazırladığı analiz belgeselde...i
