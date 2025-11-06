Türkçe: Asya’nın yeni köprü dili | ANALİZ

Asya-Pasifik'in kalbinde artık yeni bir ses yükseliyor: Türkçe... Tokyo'dan Pekin'e, Seul'den Kuala Lumpur'a kadar.. Bu ses bir dilin ötesinde, Türk milletinin tarihsel hafızasının, kültürel birikiminin ve stratejik vizyonunun yankısı. Yüzyıllar önce Orhun taşlarına kazınan kelimeler, bugün Asya'nın üniversitelerinde, sınıflarında yeniden hayat buluyor. Türkçe artık dünyada hızla yaygınlaşıyor; diplomasi masalarında, kampüslerde, ekranlarda ve kalplerde yer buluyor. Detaylar A Haber Araştırma Planlama Servisi'mizin hazırladığı analiz belgeselde...i

