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Türk Yıldızları’ndan 50. Yıl gösterisi! Türk yıldızları KKTC semalarında

Türk Yıldızları’ndan 50. Yıl gösterisi! Türk yıldızları KKTC semalarında

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 19:28
Türk Yıldızlar Kıbrıs semalarında. KKTC’de düzenlenen Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yılı vesilesiyle coşkulu kutlamalar kapmasında Türk Hava Kuvvetleri’nin gözbebeği olan Türk Yıldızları Akrobasi Timi’de Kıbrıs semalarında.
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