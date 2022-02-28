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Türk üniversite öğrencisi Hüseyin Uzun: Ruslar sivil araca ateş açtı

A Haber
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Giriş: 28.02.2022 16:42
Müzakere masasında şartlar konuşulurken Ukrayna topraklarında savaşı şiddeti artıyor. Çeşitli noktalr bombardıman altında ve çatışmalar şiddetleniyor. Sumi’de öğrenim gören Türk öğrenci, bölgeden çıkış yapamadıkları ve yaşadıklarını A haber canlı yayınında anlattı. Hüseyin Uzun, “Ruslar öğrencilerin kullandığı sivil araca ateş açtı” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Uzun'ın canlı yayında anlattıkları.

"Biz şu anda mesaj aldık 'Harkov'dan tren kalkacak' diye. Ama biz Sumi'den asla çıkış yapamıyoruz. Birkaç arkadaşımız denedi çıkış yapmayı ve 6 araba ile yola çıktılar. Rusların 3 tane kontrol noktasında geçip 4. Kontrol noktasında silah sıkıldı araçlara. Onlardan buradan geri döndüler.

Bir sıkıntıları yok, yaralanma da yaşanmadı. Sumi çok konuşulmuyor ama biz Harkov'a geçemiyoruz. Şu an ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Dün gece burada panik havası vardı ve patlamalar yaşandı. Siren sesleri çaldı ve dronelar görüldü. Kırımızı noktalamalar gördük.

Biz çok korktuk ve hemen sığınaklara geçtik. Gece 2 gibi odalarımıza döndük ama sadece telefonlarımızı şarj etmek için çıktık. Gece boyunca hiç uyuyamadık."

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