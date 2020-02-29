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29.02.2020
Türk Silahlı Kuvvetleri Esad rejimini vurduğu anların görüntülerini yayınladı
Milli Savunma Bakanlığı, "Esed Rejiminin 2100’ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor." şeklinde bir açıklama yaptı.
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