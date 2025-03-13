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Türk milletvekiline kritik görev! A Haber’e konuştu: Bu görev Türk dış politikasının eseridir

Türk milletvekiline kritik görev! A Haber’e konuştu: Bu görev Türk dış politikasının eseridir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.03.2025 14:46
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Akdeniz bölgesi ve Körfez ülkelerinin ulusal parlamentolarının oluşturduğu Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nin Suriye Özel Temsilcisi olarak görevlendirdi. Uslu yeni görevine ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
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Türk milletvekiline kritik görev! A Haber’e konuştu: Bu görev Türk dış politikasının eseridir
Türk milletvekiline kritik görev
Türk milletvekiline kritik görev
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