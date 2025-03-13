13 Mart 2025, Perşembe
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Türk milletvekiline kritik görev! A Haber’e konuştu: Bu görev Türk dış politikasının eseridir
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Akdeniz bölgesi ve Körfez ülkelerinin ulusal parlamentolarının oluşturduğu Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nin Suriye Özel Temsilcisi olarak görevlendirdi. Uslu yeni görevine ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.