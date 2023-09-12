Tunceli'nin çehresini değiştiren üniversite: Munzur Üniversitesi

Tunceli'de eğitim ve öğretimin temel taşlarından olan Munzur Üniversitesi kentin çehresini değiştirdi. Üniversitenin kente neler kattığını A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker anlattı.

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