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Tunceli'nin çehresini değiştiren üniversite: Munzur Üniversitesi

A Haber
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Giriş: 12.09.2023 16:32
Tunceli'de eğitim ve öğretimin temel taşlarından olan Munzur Üniversitesi kentin çehresini değiştirdi. Üniversitenin kente neler kattığını A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker anlattı.
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