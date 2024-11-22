Tunceli'de görevlendirme kararı sonrası PKK sempatizanlarından provokasyon! Polise saldırdılar

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı. Tunceli'de, kayyum kararı sokağa çıkan terör örgütü PKK sempatizanları, protestoya başladı. Polislere ve barikatlara saldıran provokatörler barikatları yıktı. Belediye önüne giden DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan ise "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar." dedi. İşte o anlar...

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