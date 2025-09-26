Trump’tan Başkan Erdoğan’a sandalye jesti

26 Eylül 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 01:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’da yapılan görüşme sona erdi. Görüşme, 2 saat 20 dakika sürdü. Trump, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anı defterini imzalamak için oturacağı sandalyeyi çekerek jest yaptı. Görüşmenin ardından Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı makam aracına kadar uğurladı. Trump’ın ayrıca uğurlama sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve diğer yetkililer ile ayaküstü sohbet ettiği görüldü. En son 2019'da bir araya gelen Erdoğan ve Trump, yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez görüşmüş oldu.
