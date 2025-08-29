29 Ağustos 2025, Cuma
Trump-AB liderleri fotoğrafı ne anlatıyor? Rusya korkusuyla ABD'ye siyasi boyun eğiş
Alaska zirvesinden sonra gerçekleşen Washington zirvesinde, Avrupalı liderlerin Trump'ın karşısına dizilmiş halde verdikleri fotoğraf karesi çok dikkat çekiciydi. Peki Trump'ın karşısındaki Avrupalı liderler fotoğrafı ne anlatıyor? İsrail'le soykırım ortaklığı Avrupa'nın çöküşü anlamına mı geliyor? Detaylar Analiz haberimizde...