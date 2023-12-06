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Torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

A Haber
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Giriş: 06.12.2023 11:41
Meclis Genel Kurulu'nda torba kanun teklifi görüşülmeye devam edilecek. Peki torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? Merak edilen detayları Ankara’dan A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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