Meclis Genel Kurulu'nda torba kanun teklifi görüşülmeye devam edilecek. Peki torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? Merak edilen detayları Ankara’dan A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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