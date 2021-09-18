Topkapı Surları’nın dışındaki gizli hazine Takkeci İbrahim Ağa Camii

İstanbul Zeytinburnu'nda Topkapı Surları’nın hemen yanı başındaki gizli bir hazineye gitti A Haber ekipleri. Takkeci İbrahim Ağa Camii; çinileri, edirnekari motifleri ve kırma çatının altına gizlenen ahşap kubbesi ile göz dolduruyor. Yaklaşık 450 yıllık tarihi eserin yapımı ile ilgili rivayet mimari güzelliği kadar ilgi çekiyor. İşte o gizli hazinin ilginç hikayesi…

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