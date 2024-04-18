Tokat Valisi A Haber'de! Sulusaray 5.6 ile sallandı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Amasya, Çorum, Yozgat ve Sivas gibi çevredeki illerden de hissedildi. A Haber canlı yayınına bağlanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, eski binalarda yıkım olduğuna dair ihbarların ulaştığını kaydetti. İşte Hatipoğlu'nun açıklamaları...

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