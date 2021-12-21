21 Aralık 2021, Salı
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TİM Başkanı İsmail Gülle'den A Para'da yeni ekonomi sistemine destek
TİM Başkanı İsmail Gülle A Para ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın duyurusunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten ve vatandaş için olumlu bir hamle olduğunu belirten Gülle, "Endişelerin giderilmesi için yapılan açıklamalar olumlu." dedi.