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TİM Başkanı İsmail Gülle'den A Para'da yeni ekonomi sistemine destek

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Giriş: 21.12.2021 16:50
TİM Başkanı İsmail Gülle A Para ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın duyurusunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten ve vatandaş için olumlu bir hamle olduğunu belirten Gülle, "Endişelerin giderilmesi için yapılan açıklamalar olumlu." dedi.
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