TİM Başkanı İsmail Gülle'den A Para'da yeni ekonomi sistemine destek

TİM Başkanı İsmail Gülle A Para ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın duyurusunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten ve vatandaş için olumlu bir hamle olduğunu belirten Gülle, "Endişelerin giderilmesi için yapılan açıklamalar olumlu." dedi.