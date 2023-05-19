19 Mayıs 2023, Cuma
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Terörü eleştiren İBB personeli işten kovuldu! Mağdur işçi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi işten çıkarmalara devam ediyor. Son olarak, İBB'de halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Beyza Turalıoğlu, Nevruz Bayramı'nda terörist başı Öcalan'ı eleştirerek, Türk bayrağını savunduğu için işten kovuldu. Turalıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na "Neden Türk bayrağını savunmamız sizin bu kadar zorunuza gitti" diye seslendi.