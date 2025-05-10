Terörsüz Türkiye adımı | Bölge halkının nabzını A Haber tutuyor

Türkiye’nin başına 50 yıldır belan olan gelişimin önündeki en büyük engellerden terör belası sonra eriyor. Terörsüz Türkiye yolunda kritik bir eşik aşıldı ve PKK fesih kongresini topladı. Peki bölge halkı ne düşünüyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir değerlendirdi.

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