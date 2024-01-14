“Teröristan” projesine izin yok ! Siyasi ve taktiksel olarak ne planlıyorlar?

Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen kalleş saldırıda 9 kahraman askerimiz şehit düştü. Terörü kaynağında kurutma stratejisi nasıl devam edecek? Irak'ın kuzeyinde neler oluyor? Terör örgütü yeniden güçleniyor mu? Gündeme dair sıcak gelişmeleri Canan Barlas ile Gündem programından uzman isimler değerlendirdi.

Irak'ın kuzeyinden gelen haberler Türkiye'yi yasa boğdu. Metina'da üs bölgesine yapılan alçak saldırıda 9 kahraman askerimiz şehit düştü. Bölgede başlayan operasyonlarda öldürülen terörist sayısı 74'e ulaştı. Konuyla ilgili detayları A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.

İşte A Haber canlı yayınından konuyla ilgili satır başları;

TERÖR ÖRGÜTÜ YENİDEN GÜÇLENİYOR MU?

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe:

İsrail-Hamas savaşında İsrail güç kaybetti ve yenildi. Geçtiğimiz günlerde de söyledik eğer İsrail sahada kaybederse ABD vekil güçlerini yani PKK ve DEAŞ'ı sahaya sürecektir.

İsrail Yunanistan Ukrayna vekil terör örgütüdür. Bunlar bazen ülke olarak bazen de terör örgütü olarak vekaletlerini devam ettirmektedirler.

Emekli Kıdemli Binbaşı İlker Güçlü:

Biz ülke için terörist ile mücadele ediyoruz, Kuzey Irak'ta terör ile mücadele ediyoruz, Suriye'de teröristan maksadıyla hareket eden ABD'nin orada kurduğu örgütle mücadele ediyoruz.

Neden teröristan kurmak istiyorlar çünkü bir sonra ki hedefleri Türkiye olduğu için daha rahat hareket edebilmek adına bize diz çöktürebileceklerini sanıyorlar.