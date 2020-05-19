Tele1 ekranında gazeteciliğin yüz karası sahneler! Sedef Kabaş yandaşlığın kitabını yazdı! Ekrem İmamoğlu’nu yayına çıkarıp... | Video

TELE1 ekranlarında yandaşlığı kitabı yazıldı. Sunucu Sedef Kabaş, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu yayına çıkarıp izleyicileri şaşkına çeviren methiyeler dizdi. İzleyenler ‘bu kadar da yandaşlık olmaz’ demekten kendini alamadı.

CHP yandaşı TELE1 ekranlarında Sedef Kabaş'ın 'Halk için halk adına!' programına katılan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sunucu Kabaş tarafından abartılı bir şekilde methiyedeler dizilmesi dikkat çekti.

Kabaş'ın programda sarf ettiği cümleler sosyal medya kullanıcılarını da hayretler içinde bıraktı. Tarafsız medya naraları atanlar televizyon ekranlarında yandaşlığın zirvesine vardı. CHP'li Ekrem İmamoğlu bile kendisi için Kabaş'ın sarf ettiği övgü dolu sözlere bir süre inanamadı. Gülmeye başlayan İmamoğlu'nun şaşkınlığı sesine ve yüzüne yansıdı.

SEDEF KABAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA ÖVGÜ DOLU SÖZLER



Sedef Kabaş'ın Ekrem İmamoğlu için canlı yayında sarf ettiği cümleler şöyle; "Sonrasında da Sayın İmamoğlu sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçimi kazanmadı. Aynı zamanda adeta Türkiye'nin geleceğine dair de umut veren bir isim olarak benimsendi. Sadece İstanbullular tarafından değil, tüm Türkiye tarafından. Ve Türkiye'nin kalbinin attığı her probleme aslında kafa yoran ve İstanbul'un geleceği için var gücüyle çalışan bir isim sayın İmamoğlu. Ama bir o kadar da her adımın önüne taş koyuluyor. Ki bunları konuşacağız. Yine de o ne olursa olsun kararlı bir şekilde hiç geri adım atmadan hatta akla ziyan bir ölçüde sabırlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Dolayısıyla biz hem sabrını konuşacağız hem bu gayretini konuşacağız hem İstanbul'u hem Türkiye sevdasını konuşacağız Sayın İmamoğlu'yla. Hoş geldiniz efendim."

PARA SEN NELERE KADİRSİN!



Ekrem İmamoğlu ise bu cümlelere; "Çok teşekkür ederim, aslında bir giriş kadar sürecin bir tarifi ve özeti gibi oldu" diyerek memnuniyetini de dile getirirken Kabaş'ın kendisi için sarf ettiği cümlelere karşı şaşkınlığı yüzüne yansıdı. İmamoğlu bile Kabaş'ın sarf ettiği cümlelere inanamadı, "Ben neymişim!" tarzından bir ifade yüzüne ve sesine yansıdı. Kabaş'ın İmamoğlu için söylediği övgü dolu sözler akla İmamoğlu'nun yandaş medyaya verdiği 6 milyonluk kaynağı getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı da "Para sen nelere kadirsin!" dedi.



(DAMLA KAYA/SABAH)