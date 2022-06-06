Tek Parti lideri Ahmet Özal’dan A Haber’de flaş açıklama! Erdoğan karşıtlığı doğru değil

A Haber canlı yayınından gündemi değerlendiren Özal, 6'lı masa ile temasının olmadığını dile getirdi. Liderliğini yaptığı Tek Parti'nin yüzde 25 oy alacağını iddia eden Özal, 2023 seçimlerine dair çarpıcı mesajlar verdi.