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Tek Parti lideri Ahmet Özal'dan A Haber'de flaş açıklama! Erdoğan karşıtlığı doğru değil

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Giriş: 06.06.2022 23:20
A Haber canlı yayınından gündemi değerlendiren Özal, 6'lı masa ile temasının olmadığını dile getirdi. Liderliğini yaptığı Tek Parti'nin yüzde 25 oy alacağını iddia eden Özal, 2023 seçimlerine dair çarpıcı mesajlar verdi.
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