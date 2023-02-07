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TCG İskenderun depremde yaralananları Mersin'e taşıyor

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Giriş: 07.02.2023 03:14
TCG İskenderun gemisi, yaralıları Mersin'e ulaştırmak için Hatay İskenderun Limanı'na geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bölgedeki yaralılarımızın hastanelerdeki hasardan dolayı burada bakımlarının mümkün olmayacağını düşünerek bizim TCG İskenderun gemisini görevlendirmek suretiyle, bu gece İskenderun Limanı'na yanaşacak. Ve buradaki bütün yaralıların en kısa zamanda Mersin'deki daha donanımlı hastaneye sevkini mümkün kılacağız." açıklamasında bulunmuştu.
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