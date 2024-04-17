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TBMM’de yüksek tansiyon! AK Parti ve CHP arasında gergin anlar yaşandı | Zengin "Tavrınız İsrail'i koruyor"

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2024 20:55
Yerel seçim sonrası çalışmalarına başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilk tartışma AK Parti ve CHP arasında yaşandı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İsrail üzerinden hükümeti hedef aldı. Ağbaba'ya yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den geldi.
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