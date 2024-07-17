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TBMM Tarım Komisyonu’nda gerginlik! Sokak hayvanları tasarısında dernekler arasında tartışma oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 14:44
Sokak hayvanları yasasının görüşüldüğü Tarım Komisyonu gergin başladı. Komisyon Başkanı yarım saat ara vermek zorunda kaldı. Basın mensuplarına da komisyon kapatıldı. Ayrıntıları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.
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