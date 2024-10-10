10 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan yeni anayasa açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan yeni anayasa açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2024 11:59
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “anayasada aslolan milletin ihtiyaçlarının dile getirilmesi anlatılmasıdır” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kurtulmuş’tan anayasa açıklaması
Kurtulmuş’tan anayasa açıklaması
Başkan Erdoğan’dan taziye telefonu
Başkan Erdoğan’dan taziye telefonu
Mülteci kamplarını vurdular!
Mülteci kamplarını vurdular!
İşte İsrail’in Şam planı!
İşte İsrail’in Şam planı!
İsrail güne siren sesleriyle uyandı
İsrail güne siren sesleriyle uyandı
Hadım yasası mı geliyor? A Haber’de yanıtladı
Hadım yasası mı geliyor? A Haber'de yanıtladı
Özgür Özel’e yanıt verdi!
Özgür Özel’e yanıt verdi!
İstenen ceza belli oldu
İstenen ceza belli oldu
Katar ve Kuveyt çıkarması!
Katar ve Kuveyt çıkarması!
DEM Partili İl Başkanı gözaltında!
DEM Partili İl Başkanı gözaltında!
İran olası saldırıya karşılık verecek mi?
İran olası saldırıya karşılık verecek mi?
İşte TSK’nın kara gücü! A Haber görüntüledi
İşte TSK’nın kara gücü! A Haber görüntüledi
Daha Fazla Video Göster