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Tarsus Belediyesi’ne hasarlı ürün cezası! Su basan depodaki ürünleri satışa çıkardılar

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Giriş: 23.06.2023 12:03
Mersin Tarsus Belediyesi ait gıda deposunu su bastı. Belediye yetkilileri, depodaki bazı ürünleri yıkayıp satışa sundu. Halkın sağlığını tehdit eden olay sonrası İlçe Tarım Müdürlüğü belediyeye ceza kesti.
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