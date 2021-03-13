Tanker faciasının üzerinden tam 27 yıl geçti! Yangın nasıl söndürüldü?

İstanbul Boğazı’nda yaşanan tanker faciasının üzerinden tam 27 yıl geçti. 29 denizcinin hayatını kaybettiği kazada binlerce ton akaryakıt da denize akmıştı. O tarihte yaşananlar bugün geldiğimiz süreçte Kanal İstanbul'un ne kadar da önemli bir proje olduğunu gözler önüne seriyor.

Seyir şartları bakımından dünyanın en riskli su yollarından, İstanbul Boğazı'nda, tarihin en büyük kazalarından biri,13 mart 1994'te yaşanıyordu. Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçmek üzere İstanbul Boğazı'na giren Kıbrıs Rum bayraklı Nassia adlı, ham petrol yüklü tanker, Marmara Denizi'nden Karadeniz'e çıkmakta olan aynı ülke bayraklı Shipbroker adlı kuru yük gemisi ile Boğaz'da çarpışıyordu.

Güney Kıbrıs bandıralı Nassia ve Shipbroker tankerlerinin çarpışması sonucu 29 denizci hayatını kaybediyordu. İstanbul Boğazı'na 13 bin ton petrol akarken; boğaz trafiğe kapatılıyor; tam bir çevre felaketi yaşanıyordu.

İstanbul Boğazı gün geçtikçe, ticari ve stratejik önemi artan bir suyolu. Bu nedenle, Boğaz'daki deniz trafiği de her geçen gün artıyor. Gerek Boğaz'ın jeomorfolojik, hidrolojik yapısı gerekse ağır deniz trafiği, gemi tonajlarının artması ve tehlikeli kargolar, kaza riskini de artırıyor.

Oluşan kazalar çevresel kirliliğin yanı sıra can ve mal güvenliğini de tehdit ediyor. Bu yüzden İstanbul Boğazı'nın yükünü hafifletecek 'Kanal İstanbul projesi' son derece hayati önem taşıyor.