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Tanju Özcan'ın CHP'ye dönmesine el hareketiyle tepki gösterdi

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Giriş: 05.12.2023 21:03
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihraç ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olmasıyla partiye geri döndü. Bugünkü grup toplantısında CHP lideri Özel, "Uzun yıllar Bolu'ya hizmet eden Tanju Özcan, yeniden aramızda. Hoş geldiniz başkanım" sözleriyle Özcan'ı ayakta alkışlattı. O esnada Özel'in konuşmasını dinleyen bir CHP'li memnuniyetsizliğini yaptığı el hareketiyle gösterdi.
Özcan’ın dönmesine el hareketiyle tepki gösterdi
Özcan'ın dönmesine el hareketiyle tepki gösterdi
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