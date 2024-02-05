Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'ın ifadesi ortaya çıktı: Kendime sıkacaktım taksiciye sıktım

Türkiye'nin konuştuğu taksici cinayetinde katil zanlısı emniyetteki ifadesinde neler söyledi? İzmir'de müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Oğuz Erge'yi öldürüp, telefonunu ve kulaklığını çalan cinayet zanlısı Delil Aysal'ın ifadesinden bazı bölümler ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN