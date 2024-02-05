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Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'ın ifadesi ortaya çıktı: Kendime sıkacaktım taksiciye sıktım

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 09:34
Türkiye'nin konuştuğu taksici cinayetinde katil zanlısı emniyetteki ifadesinde neler söyledi? İzmir'de müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Oğuz Erge'yi öldürüp, telefonunu ve kulaklığını çalan cinayet zanlısı Delil Aysal'ın ifadesinden bazı bölümler ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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