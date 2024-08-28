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Taksi okul servisinden ucuz! Velilerin fahiş zamlı servis çıkmazı

Taksi okul servisinden ucuz! Velilerin fahiş zamlı servis çıkmazı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 13:19
Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Öğrenciler heyecanlı, aileler de telaşlı. O telaşın içinde bir de yaşanan servis karmaşası var. Nedeni; velilerden talep edilen fahiş ücretler. Çıkış yolu aramaya başladı. O alternatif yollar arsında taksi de var. Çünkü istenen servis ücretlerinden daha ucuza geliyor.
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Taksi okul servisinden ucuz!
Taksi okul servisinden ucuz!
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