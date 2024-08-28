Taksi okul servisinden ucuz! Velilerin fahiş zamlı servis çıkmazı

Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Öğrenciler heyecanlı, aileler de telaşlı. O telaşın içinde bir de yaşanan servis karmaşası var. Nedeni; velilerden talep edilen fahiş ücretler. Çıkış yolu aramaya başladı. O alternatif yollar arsında taksi de var. Çünkü istenen servis ücretlerinden daha ucuza geliyor.

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