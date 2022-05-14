Tahliye taahhütnamesi geçerli mi? Kira sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?

Kira sözleşmeleri, basit bir sözleşme gibi gözükse de dikkat edilmediğinde her iki taraf için sorun çıkarabiliyor. Son zamanlarda ev sahipleri, kira sözleşmesi ile birlikte tahliye taahhütnamesi de imzalatıyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan avukat Murat Emergen değerlendirdi.

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