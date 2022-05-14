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Tahliye taahhütnamesi geçerli mi? Kira sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?

A Haber
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Giriş: 14.05.2022 12:14
Kira sözleşmeleri, basit bir sözleşme gibi gözükse de dikkat edilmediğinde her iki taraf için sorun çıkarabiliyor. Son zamanlarda ev sahipleri, kira sözleşmesi ile birlikte tahliye taahhütnamesi de imzalatıyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan avukat Murat Emergen değerlendirdi.
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