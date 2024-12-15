Suriye’nin ne kadar petrol rezervi var?

Suriye'de yeni yönetimin mücadele alanı petrol olacak. 2.5 milyar varillik bir rezervi olduğu düşünülse de Suriye'nin tam 7 milyar varillik devasa bir petrol rezervi var. Bu rezerv ile Suriye savaşın küllerinden yeniden doğabilir. Şehirleri yeniden inşa edebilir. Tabii ki bu kaynakları terör örgütü PKK/YPG'nin elinden alabilirse. Öyle ki petrol sahalarının neredeyse tamamına yakını terör örgütünün elinde. İşte Suriye'deki petrolün geleceğine ilişkin derlerdiğimiz analiz haberimiz...

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