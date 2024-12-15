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Suriye’nin ne kadar petrol rezervi var? | ANALİZ

Suriye’nin ne kadar petrol rezervi var? | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.12.2024 15:16
Suriye'de yeni yönetimin mücadele alanı petrol olacak. 2.5 milyar varillik bir rezervi olduğu düşünülse de Suriye'nin tam 7 milyar varillik devasa bir petrol rezervi var. Bu rezerv ile Suriye savaşın küllerinden yeniden doğabilir. Şehirleri yeniden inşa edebilir. Tabii ki bu kaynakları terör örgütü PKK/YPG'nin elinden alabilirse. Öyle ki petrol sahalarının neredeyse tamamına yakını terör örgütünün elinde. İşte Suriye'deki petrolün geleceğine ilişkin derlerdiğimiz analiz haberimiz...
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Suriye’nin ne kadar petrol rezervi var? | ANALİZ
Suriye’nin ne kadar petrol rezervi var?
Suriye’nin ne kadar petrol rezervi var?
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