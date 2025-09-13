Suriye’de barış nasıl sağlanacak? SDG, Şam ile imzalanan anlaşmaya uyacak mı?

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetim barış temelli bir politika izlerken Türkiye bu süreçte hem askeri hem de insani katkılarıyla kilit rol oynuyor. İsrail ve ABD ise terör örgütü SDG/YPG'nin ayrılıkçı talepleri üzerinden bu barışı baltalayan adımlar atmaktan geri durmuyor. Peki Suriye'nin geleceği nasıl şekillenecek? Perspektif programımız yeni bölümünde bu konuyu ele aldı.

