13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Suriye'de barış nasıl sağlanacak? SDG, Şam ile imzalanan anlaşmaya uyacak mı?
Suriye’de barış nasıl sağlanacak? SDG, Şam ile imzalanan anlaşmaya uyacak mı?

Suriye'de barış nasıl sağlanacak? SDG, Şam ile imzalanan anlaşmaya uyacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 16:43
Güncelleme:13.09.2025 16:44
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetim barış temelli bir politika izlerken Türkiye bu süreçte hem askeri hem de insani katkılarıyla kilit rol oynuyor. İsrail ve ABD ise terör örgütü SDG/YPG'nin ayrılıkçı talepleri üzerinden bu barışı baltalayan adımlar atmaktan geri durmuyor. Peki Suriye'nin geleceği nasıl şekillenecek? Perspektif programımız yeni bölümünde bu konuyu ele aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye’de barış nasıl sağlanacak? SDG, Şam ile imzalanan anlaşmaya uyacak mı?
Başkan Erdoğan’ın Başdanışmanı Kılıç’a veda!
Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Kılıç'a veda!
Suriye’de barış nasıl sağlanacak?
Suriye'de barış nasıl sağlanacak?
Özgür Özel’e Manavgat sorusu: Görüntüye ne diyecek?
Özgür Özel'e Manavgat sorusu: Görüntüye ne diyecek?
Muhalefet 3K girdabında kıvranıyor
"Muhalefet 3K girdabında kıvranıyor"
Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye mesajı
Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye mesajı
Bize ömür biçenler tarih olup gittiler
"Bize ömür biçenler tarih olup gittiler"
AK Parti’ye geçen Gürzel’den ilk açıklama!
AK Parti’ye geçen Gürzel'den ilk açıklama!
Saflarımızı sıklaştırıp genişletiyoruz
"Saflarımızı sıklaştırıp genişletiyoruz"
Başkan Erdoğan’dan Togg paylaşımı!
Başkan Erdoğan'dan Togg paylaşımı!
AVM’lerde otopark ücreti tartışması!
AVM'lerde otopark ücreti tartışması!
Akdeniz’de dev tatbikat!
Akdeniz'de dev tatbikat!
Başkan Erdoğan’dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Başkan Erdoğan’dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Daha Fazla Video Göster