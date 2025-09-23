Sumud Filosu'ndan böyle seslendi: "Bir haftamız kaldı"

23 Eylül 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 20:52
Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 50'ye yakın ülkeden aktivistlerin katılımıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'deki seyrini sürdürüyor. Filoda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çakmakçı, yolculuğun tamamlanmasına yaklaşık bir hafta kaldığını belirterek, "Akdeniz'in ortalarında seyrimize Gazze'ye doğru devam ediyoruz" dedi
