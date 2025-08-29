Sumud Filosu Gazze için gün sayıyor! 50 ülkeden aktivistler katılacak

Küresel Sumud Filosu, onlarca gemiyle Gazze'ye gıda ve insani yardım götürmek için hazırlıkları büyük oranda tamamladı. Yaklaşık 50 ülkeden Filistin'e destek veren binlerce aktivistin katılımıyla oluşan filo, Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan, 4 Eylül'de ise Tunus'tan hareket etmeyi planlıyor.

