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Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binası açılıyor! Şule Yüksel Şenler kimdir?

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 08:56
Başta İstanbullular olmak üzere özelliklere gençlere ve toplumun bütün kesimlerine yönelik eğitim ve rehberlik faaliyeti gösteren Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binası bugün açılıyor. Başkan Erdoğan da açılışa iştirak edecek. A Haaber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
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