Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binası açılıyor! Şule Yüksel Şenler kimdir?

Başta İstanbullular olmak üzere özelliklere gençlere ve toplumun bütün kesimlerine yönelik eğitim ve rehberlik faaliyeti gösteren Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binası bugün açılıyor. Başkan Erdoğan da açılışa iştirak edecek. A Haaber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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