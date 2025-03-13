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Şule Çet davasında emsal karar! 1 milyon 711 bin lira tazminat

Şule Çet davasında emsal karar! 1 milyon 711 bin lira tazminat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.03.2025 00:42
Şule Çet… Bu isim hafızalardan hiç silinmedi. Genç kadın, 7 yıl önce Ankara’da bir plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın intihar olduğu iddia edilse de, patronu tarafından tacize uğrayıp plazadan atıldığı ortaya çıktı. Şule Çet’in ölümüyle ilgili davada dosya kapandı. Sanıklardan Çağatay Aksu müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezasına, arkadaşı Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aile, sanıklara maddi ve manevi tazminat davası da açtı. Mahkeme, bu davada emsal niteliğinde bir karar verdi.
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Şule Çet davasında emsal karar! 1 milyon 711 bin lira tazminat
Şule Çet davasında emsal karar! 1 milyon 711 bin lira tazminat
Şule Çet davasında emsal karar! 1 milyon 711 bin lira tazminat
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