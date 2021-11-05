Sosyal medyada yapılan anketler ne kadar doğru? İnternet anketleri gerçeği yansıtıyor mu?

Sosyal medyada herkes her konuda anket düzenleyebiliyor. Bu anketlerin ne kadarının doğruyu yansıttığı ise bilinmiyor. Uzmanlar da çoğu anketin sahte hesaplar tarafından doldurulduğunu belirtiyor. Gelişmeleri A Haber’e Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ve Sosyal Medya Uzmanı Hakkı Alkan değerlendirdi.

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