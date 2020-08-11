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Son dakika: Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısı ne zaman çıkacak? TÜBİTAK Başkanı Mandal A Haber canlı yayınında açıkladı

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Giriş: 11.08.2020 15:10
Güncelleme:11.08.2020 15:18
Son dakika haberleri... TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal A Haber canlı yayınında Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarına ilişkin son durumu anlattı. Mandal, Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısının ne zaman çıkacağını ve ilaç çalışmalarındaki son durumu anlattı. Koronavirüs tedavisinde yerli ve milli bir ilaç için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Mandal, "Yakın zaman bunu kamuoyu ile başlayacağız" dedi.

A Haber TÜBİTAK'ın Kovid-19 için aşı ve ilaç çalışmalarının sürdürüldüğü Gebze'de laboratuvarına girdi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal Türkiye'de, 8 aşı çalışmasının sürdüğünü 2 aşı çalışmasının hayvan deneylerini tamamladığını ve bir aşının insan deneylerine başlamak üzere olduğunu ifade etti. Mandal ülkemizde 2021 yılı Mart ayı belki de ondan daha öncesinde yerli Kovid-19 aşının insanların kullanımına sunulacağını duyurdu.

Öte yandan Mandal, yepyeni bir ilacında geliştirilme sürecine başlandığını ve kısa süre içerisinde yerli Kovid-19 ilacının kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Gen Mühendisi ve Biyoteknoloji Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin ise insan deneylerinin en geç ekim ayında başlar ve yıl sonunda tamamlanır 2021 yılının başlarında yerli Kovid-19 aşısının uygulanmasına başlanır.

TÜBİTAK Başkanı Mandal'ı Rusya'nın Kovid-19 aşını tescil etmesiyle ilgili olarak "Henüz elimizde bir veri yok bununla ilgili bir şey diye söyleyemeyiz ama DSÖ'nün aşı çalışmaları kayıtlarına baktığımızda ABD ve Çin'in ardından yerli aşısını üreten ülkeler arasında üçüncü sırada..." ifadelerini kullandı. Mandal, vatandaşlara Türk bilim insanlarına güvenmeleri konusunda çağrı yaptı.

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