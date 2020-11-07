Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'dan A Haber canlı yayınında flaş F-35 iddiası

Son dakika haberleri... ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre 290 delegeye ulaşan Demokratların adayı Joe Biden ülkenin yeni başkanı seçildi. Peki Joe Biden'ın seçilmesi Türkiye ile ABD ilişkililerini nasıl etkiler? Seçimi Donald Trump kazansaydı F-35'leri Türkiye'nin alabileceğini A Haber canlı yayınında ifade eden Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. İşte Caşın'ın canlı yayında yaptığı o çarpıcı açıklamalar...

Son dakika haberleri... ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre 290 delegeye ulaşan Demokratların adayı Joe Biden ülkenin yeni başkanı seçildi. Peki Joe Biden'ın seçilmesi Türkiye ile ABD ilişkililerini nasıl etkiler?

Seçimi Donald Trump kazansaydı F-35'leri Türkiye'nin alabileceğini A Haber canlı yayınında ifade eden Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

"TÜRKİYE F-35'LERİ ALACAKTI"

Caşın, "Sayın Trump kazansaydı Türkiye - ABD ilişkileri ustalık dönemine girecek ustalık dönemine girilecek ve çok daha iyi ilişkiler olacaktı. Türkiye F-35'leri dahil alabilecekti" sözleri dikkat çekti.

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