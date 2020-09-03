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Son dakika: Türk milletine hakaret eden Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'a A Haber canlı yayınında sert tepki: Hiç değişmemişler!

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Giriş: 03.09.2020 11:37
Güncelleme:03.09.2020 11:37
Son dakika haberi... CHP'li Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, Türk milletine hakaret etti. TELE 1'de bir programa konuk olan Kırıkkanat, canlı yayında skandal sözlere imza atıp Türk milletini aşağılamıştı. Kırıkkanat'a A Haber canlı yayınında sert tepki geldi. Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kızıltaş, Kırıkkanat'ın ilk vukuatı olmadığını muhatap almaya bile değer olmadığını belirtti. Hacıbektaşoğlu ise İstanbul'da küçükken yaşadığı bir olayı anlatarak "Hiç değişmemişler" ifadesini kullandı.

CHP'li Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, Türk milletine hakaret etti. TELE 1'de bir programa konuk olan Kırıkkanat, canlı yayında skandal sözlere imza atıp Türk milletini aşağılamıştı. Kırıkkanat'a A Haber canlı yayınında sert tepki geldi. Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kızıltaş, Kırıkkanat'ın ilk vukuatı olmadığını muhatap almaya bile değer olmadığını belirtti. Hacıbektaşoğlu ise İstanbul'da küçükken yaşadığı bir olayı anlatarak "Hiç değişmemişler" ifadesini kullandı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İLK VUKUATI DEĞİL

Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş: Mine Kırıkkanat'ın ilk vukuatı değil. Öteden beri bu milletin içinde yaşıyor olsa da bu milletin değerlerine husumet duyan bir isim. Kendi hayat çizgisi hayatında yaptıkları ettikleri hayattaki karşılığı gibi konular zannediyorum RTÜK kurallarına takılacak şeyler olduğu için değinmeye gerek yok. Son sözleri herhalde "tüy dikmek" tabiri ile karşılanabilir.

MUHATAP ALMAYA BİLE DEĞER DEĞİL

Doğrudan şöyle demesi gerekiyordu. Bu millet bütün uğraşmalarımıza bütün çabalarımıza baskılarımıza yıldırmalarımıza rağmen kendi kültürünü muhafaza etti. Bir dönem yok etmeye çalıştığımız bu kültürüne tekrar kavuştu. Dolayısıyla bizim onları istediğimiz gibi yönlendirme istediğimizi yapmalarını sağlama imkanımız kalmadı. O yayında ağlayarak söylemesi şikayet etmesi gereken bu durumu bu şekilde ifade edebiliyor. Muhatap almaya bile değer olmadığının altını çizmek gerekiyor bence.

GÜLSEK Mİ AĞLASAK MI?

Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu: Ben ne zaman Mine Hanım'ı izlesem gülsem mi ağlasam mı diye düşünüyorum. Çünkü bazen karikatürize edilmiş bir tiyatro gösterisinde sanki bir tipolojiyi canlandırıyormuş gibi. Aslında gülmek de uygun düşebilir. Ama ne yazık ki bu zihniyetin halen toplumun belli bir kısmında işte bu sol elitist anlayışın büyük bir bölümüne hakim olduğunu düşündüğümüz zaman biraz bu tebessümden üzüntüye de dönüşüyor. Bu üsttenci bu kibir bu elitist sol anlayışın tercihleri nedeniyle toplumu cahil olarak nitelendirme anlayışından bir gram ufak bir sapma yok.

HİÇ DEĞİŞMEMİŞLER!

Ben ne zaman Mine Hanım'ı izlesem, bana biz memleketten İstanbul'a geldiğimizde 80 darbesi ve sağ-sol olayları nedeniyle, Kadıköy Bağdat caddesi üzerinde bir yere gelmiştik kiralıktı. O zaman hiç unutmuyorum mahallede oynarken bu Mine Hanım gibi arkadaşlarımız top oynarken bizi oyuna almıyorlardı top sahanın dışına çıkınca biz onlara topu götürdüğümüzde bile o sözü unutmuyorum "Siz köylüsünüz oynayamazsın" şeklinde bir tavır gösteriyorlardı. Hiç değişmemişler. Onlar gibi değilseniz, onların tercihlerine bakıldığında en vicdanlı en merhametli insanları yapıyor onların anlayışı. Ama ne yazık ki toplum böyle değil.

HAKARET ETTİĞİ İNSANLAR 15 TEMMUZ'DE CANINI SİPER ETTİ

Keşke Mine Kırıkkanat 10 sene önce piknik yapan insanlara "bunlar göbeğini kaşıyanlar bunlar mı karar veriyor" dediğinde o insanların 15 Temmuz'da nasıl can siperhane ülkeyi korumak adına, milleti, bayrağı, Meclis'i, liderini korumak adına canını siper ettiğini de görebilseydi. Ne yazık ki o göbeğini kaşıyan insanlar şehit düşerken bu anlayış "hay Allah başaramadılar" şeklinde üzülen anlayış oldu.

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