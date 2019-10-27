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27.10.2019

Son dakika: Tel Abyad'da bomba yüklü aracın imha anı kamerada |Video

Son dakika haberi... Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun bölgedeki arama-tarama çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Tel Abyad'ya teröristlerce bomba yüklenmiş bir araç tespit edilip imha edildi. O anlar ise anbean görüntülendi. Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timlerimiz tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi... Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun bölgedeki arama-tarama çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Tel Abyad'ya teröristlerce bomba yüklenmiş bir araç tespit edilip imha edildi. O anlar ise anbean görüntülendi.

Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timlerimiz tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi." açıklamasında bulundu.

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