16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika | Soma'daki maden faciasında karar çıktı
Son dakika haberi...Soma Maden faciasının yeniden görülen davasında, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.