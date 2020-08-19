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Son dakika: "Sağlık için, hepimiz için" denetimi! Markette koronavirüs denetiminde Vali Vasip Şahin böyle uyardı

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Giriş: 19.08.2020 10:29
Güncelleme:19.08.2020 10:33
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine, "Covid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda Ankara’daki maske ve sosyal mesafe denetimine Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı ve markette canlı yayında uyarılarda bulundu. A Haber muhabiri Murat Sekban, aktardı. İşte markette koronavirüsle mücadelede kapsamında “Sağlık için, hepimiz için” denetiminden görüntüler…

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine, "Covid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda Ankara'daki maske ve sosyal mesafe denetimine Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı ve markette canlı yayında uyarılarda bulundu. A Haber muhabiri Murat Sekban, aktardı.

VALİ BÖYLE UYARDI

Vasip Şahin, markette uyarılarda bulunarak "Bu mesafeyi biraz daha açın ve kendinize perde oluşturun." ifadelerini kullandı.

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