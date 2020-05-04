- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
Son dakika: Muharrem İnce'nin Başkan Erdoğan ile ilgili söylediği o sözler tepki çekti |Video
Önce Özgür Özel şimdi de Muharrem İnce... CHP gerilim siyasetini sürdürüyor.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ''darbe iması'' ile ilgili tartışmalar sürerken, tepki çekecek bir açıklama da CHP eski milletvekili Muharrem İnce'den geldi. İnce, katıldığı bir televizyon programında sözü kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimlerine getirdi.
Açıklamaları, hem üslup hem de içerik yönünden tartışma yaratacak türdendi.
"BUNUN DA KANI AKABİLİYORMUŞ..."
İnce, "Yenilmez bir adam olmadığını gösterdik Erdoğan'ın... Ya bak bunun da kanı akıyormuş yani bu da yaralanabiliyormuş... Bununla baş eden birisi olabiliyormuş insanlar meydanları dolurdu." sözlerini sarf etti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile başlayıp İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları devam eden tartışmalar siyaset kulislerinde ''ana muhalefet partisi gerilim siyaseti ile neyi amaçlıyor'' sorularını da beraberinde getirdi.
Türkiye ve dünya salgın tehdidiyle, kayıplarla uğraşırken CHP'nin sürekli siyasette gerilim oluşturma çabası tepki çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.