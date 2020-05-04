Son dakika: Muharrem İnce'nin Başkan Erdoğan ile ilgili söylediği o sözler tepki çekti |Video

Cumhuriyet Halk Partisi ısrarla gerilim siyasetini sürdürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ''darbe iması'' ile ilgili tartışmalar sürerken, bu kez de CHP eski milletvekili Muharrem İnce çıktı sahneye... Hem üslup hem de içerik yönünden tartışmaya sebep olacak açıklamalarda bulundu. İnce'nin katıldığı bir televizyon programında Başkan Erdoğan'ı kastederek "Bunun da kanı akıyormuş..." sözleri tepkilere neden oldu. İşte o skandal sözler...

Önce Özgür Özel şimdi de Muharrem İnce... CHP gerilim siyasetini sürdürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ''darbe iması'' ile ilgili tartışmalar sürerken, tepki çekecek bir açıklama da CHP eski milletvekili Muharrem İnce'den geldi. İnce, katıldığı bir televizyon programında sözü kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimlerine getirdi.

Açıklamaları, hem üslup hem de içerik yönünden tartışma yaratacak türdendi.

"BUNUN DA KANI AKABİLİYORMUŞ..."

İnce, "Yenilmez bir adam olmadığını gösterdik Erdoğan'ın... Ya bak bunun da kanı akıyormuş yani bu da yaralanabiliyormuş... Bununla baş eden birisi olabiliyormuş insanlar meydanları dolurdu." sözlerini sarf etti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile başlayıp İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları devam eden tartışmalar siyaset kulislerinde ''ana muhalefet partisi gerilim siyaseti ile neyi amaçlıyor'' sorularını da beraberinde getirdi.

Türkiye ve dünya salgın tehdidiyle, kayıplarla uğraşırken CHP'nin sürekli siyasette gerilim oluşturma çabası tepki çekti.