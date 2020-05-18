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Son dakika: Mehmet Ceyhan'dan klimalarla ilgili ezber bozan açıklama! "Virüs yaymaz" |Video
Son dakika haberi... Pandemi sürecinde yaptığı bilgilendirici açıklamalarla vatandaşların ilgisini çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabı üzerinden yine ezberleri bozacak bir paylaşımda bulundu. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların 'klimalar virüs yayar mı?' sorusuna paylaştığı bilimsel verilerle yanıt verdi.
Son dakika haberi... Pandemi sürecinde yaptığı bilgilendirici açıklamalarla vatandaşların ilgisini çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabı üzerinden yine ezberleri bozacak bir paylaşımda bulundu. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların 'klimalar virüs yayar mı?' sorusuna paylaştığı bilimsel verilerle yanıt verdi.
Ceyhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görseller;