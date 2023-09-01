01 Eylül 2023, Cuma
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Son dakika | Kandil ve Asos'a hava harekatı! Çok sayıda terörist yok edildi
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Harekat sonucunda teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.