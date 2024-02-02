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SON DAKİKA! İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 21:57
Son dakika haberine göre İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar hattında iki tramvay kafa kafaya çarpıştı.
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Son Dakika: İstanbul’da iki tramvay çarpıştı!
Son Dakika: İstanbul'da iki tramvay çarpıştı!
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